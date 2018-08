'Violentata da figlio drogato', indagine

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Ha raccontato di essere stata aggredita e violentata dal figlio caduto in preda ad allucinazioni provocate dal crack. La denuncia di una donna, a Torino, ha portato un trentenne ad essere arrestato per violenza sessuale. Sul caso, anticipato dalle pagine locali del quotidiano 'La Stampa', stanno indagando la polizia e la procura. Il giovane, quando è stato interrogato, si è professato innocente e non ha dato alcuna spiegazione.

La donna, una cinquantenne, è stata portata al centro antiviolenza dell'ospedale Sant'Anna.