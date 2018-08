Su Instagram concorso 'Le nitide vette'

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Gli amanti della fotografia in montagna possono partecipare, fino al 20 settembre, al concorso di Instagram 'Le nitide vette' promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in occasione della mostra 'Michele Pellegrino. Una parabola fotografica', dedicata al fotografo di Chiusa Pesio che ha raccontato 50 anni di vallate cuneesi.

Il challenge è realizzato in collaborazione con le community Igers (fotografi o semplici appassionati che pubblicano i propri scatti su gruppi tematici di Instagram) di Piemonte, Torino, Cuneo, Langhe e Roero e aperto a tutti gli appassionati di fotografia e di montagna. I partecipanti devono condividere le loro foto di montagna con l'hashtag #lenitidevette. Gli scatti vengono selezionati da una giuria di esperti. L'autore del migliore scatto sarà premiato con una macchina fotografica Fujifilm Instax Mini 9 e il catalogo edito da Skira "Michele Pellegrino. Storie". Gli autori del secondo e terzo scatto riceveranno l'Abbonamento Musei Torino Piemonte.