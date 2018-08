Spazzacamini da tutto il mondo nel Vco

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - Oltre un migliaio di spazzacamini provenienti da tutto il mondo, anche dall'Uruguay, paese presente quest'anno per la prima volta, si ritroveranno al 37/o Raduno Internazionale dello Spazzacamino, dal 31 agosto al 3 settembre, a Santa Maria Maggiore (Verbania) in Val Vigezzo.

Una manifestazione divenuta ormai una vera tradizione, che attira migliaia di visitatori e che omaggia un lavoro duro, oggi reso più moderno da leggi e strumentazioni, ma comunque ancora lontano dall'immagine favolistica e scanzonata dal famoso spazzacamino Bert interpretato da Dick Van Dyke nel film del 1964 'Mary Poppins'.

Quest'anno la manifestazione, promossa dall'Associazione Nazionale Spazzacamini e dal Comune di Santa Maria Maggiore, è supportata dall'assessorato alla Cultura della regione Piemonte.

Da segnalare il ritorno di spazzacamini della Moldavia e la 'Notte nera', il 31 agosto, con musica, negozi aperti e paese in festa.