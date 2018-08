Cristiano Ronaldo fa shopping a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Pomeriggio di shopping a Milano per Cristiano Ronaldo. Dopo l'allenamento del mattino a Torino, in cui è andato a segno nella partitella a ranghi misti con la seconda squadra, la stella della Juventus assieme alla fidanzata Georgina si è spostata in auto nel capoluogo lombardo, e la coppia non è passata inosservata nel quadrilatero della moda.

Decine di passanti si sono fermati per fotografarli mentre passeggiavano, entrando in alcune boutique di via Montenapoleone.