Premio 'Fellow' a direttrice Agrinnova

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, il Centro di competenza per l'innovazione in campo agro ambientale dell'Università di Torino, è stata insignita oggi del prestigioso titolo di Fellow dalla Società Internazionale di Patologia Vegetale (Ispp). Si tratta della prima donna e della prima italiana a ottenere il riconoscimento, conferito per "il costante impegno - si legge nella motivazione - e gli eccezionali risultati conseguiti nella sua lunga attività di ricerca".

Gullino è stata anche la prima donna in Italia a divenire professore ordinario di Patologia Vegetale e la prima donna e prima italiana a ricoprire l'incarico di presidente dell'Ispp, oltre ad essere attualmente la prima donna a presiedere la Società Italiana di Patologia Vegetale (Sipav).