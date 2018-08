Ancma, +8,5% immatricolazioni moto

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Trend favorevole per le due ruote.

Nel mese di luglio le immatricolazioni di due ruote con cilindrata superiore ai 50cc sono state 26.291, l'8,5% in più rispetto a luglio 2017. In crescita sia gli scooter (+6,3%), sia le moto (+12,2%). I 50cc sono leggermente in calo a luglio, con 2.957 registrazioni e meno 2,8%. Lo rende noto Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

Il progressivo annuo evidenzia 169.444 vendite di due ruote a motore (immatricolazioni + 50cc), con un incremento di volumi pari al 3,2% rispetto ai primi 7 mesi 2017.

"L'andamento dei primi sette mesi dell'anno e la conferma dei volumi di luglio per il mercato delle due ruote ci fa intravedere un ulteriore anno soddisfacente - commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma -, anche se il recupero dei volumi pre-crisi è ancora lontano. E' necessaria una maggiore sensibilità per la sicurezza di chi usa le due ruote, attraverso un miglioramento delle infrastrutture con investimenti dedicati".