Insultò alunno cinese, prof rischia Aula

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Rischia il processo il professore di educazione tecnica di una scuola media di Torino indagato per aver insultato un alunno cinese. Il pm Mario Bendoni ha chiuso le indagini e gli atti formali verranno notificati nelle prossime ore. Questa è la prima applicazione delle direttive del Procuratore Capo di Torino Armando Spataro, presentate a inizio luglio per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragione di odio razziale e discriminazione etnico-religiosa.

Nello specifico, i magistrati possono trattare come 'prioritari' tutti i procedimenti che riguardano reati di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e religioso, con indagini rapide volte all'individuazione dei responsabili.

L'uomo, indagato per istigazione all'odio razziale, aveva chiamato lo studente di 12 anni 'cinese di m...'. La scuola aveva segnalato l'episodio all'ufficio scolastico regionale e la rappresentante di classe, a nome di altri genitori, aveva chiesto che il docente fosse sospeso dall'insegnamento.