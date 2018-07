Circolo lettori Torino, Bray presidente

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Massimo Bray è il nuovo presidente della Fondazione Circolo dei lettori. Lo ha deciso la giunta della Regione Piemonte. Bray prende il posto di Luca Beatrice, che nelle scorse settimane ha rassegnato le dimissioni con tutto il Comitato di Gestione.

"Si apre una nuova fase, che vedrà un ulteriore sviluppo del Circolo dei lettori e delle attività che svilupperà per la promozione del libro e della lettura - dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Siamo onorati della presenza di Massimo Bray come presidente di questa importante istituzione: la sua presenza apporterà nuovi stimoli che completeranno il lavoro svolto dal precedente Consiglio di Gestione, che ringraziamo per lo spirito di servizio e la collaborazione".