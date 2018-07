Stabile Torino a Londra con Fo e Baricco

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Il Teatro Stabile di Torino debutta in tournée a Londra con 'Novecento' di Alessandro Baricco e 'Mistero Buffo' di Dario Fo, nell'ambito dell''Italian Theatre Festival' curato da Monica Capuani per l'Istituto di Cultura di Londra.

"Il Teatro Stabile-Teatro Nazionale - si legge in una nota - ha fra le proprie priorità quella di promuovere i propri artisti e le compagnie indipendenti del territorio fuori dai confini nazionali e, proprio in questa strategia di opportunità e valorizzazione, ha deciso di esportare a Londra due produzioni nate in Città: il capolavoro del Premio Nobel Dario Fo coprodotto con il Teatro della Caduta, nel 50/o della creazione, ed eseguito da Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri, e l'ormai 'classico' di Baricco, affidato all'interpretazione dello stesso Allegri, con la regia di Gabriele Vacis, coprodotto con la Società Cooperativa ArtQuarium, nel 25/o dal debutto.

Il festival ospita anche 'Hanno tutti ragione' di Paolo Sorrentino e 'But Why?' di Gilles Aufray.