Fca: chiude poco mossa in Borsa a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Chiusura senza grandi variazioni per Fca in Piazza Affari, dove il titolo ha ceduto lo 0,28% a 21.955 punti. Debole Ferrari (-1,48%), la più colpita dopo la morte di Sergio Marchionne, cauta Exor (-0,25%), in controtendenza invece Cnh (+0,6%), all'indomani della trimestrale. I titoli della galassia Agnelli-Elkann avevano sofferto due giorni fa, in concomitanza con la trimestrale di Fca e con la scomparsa dell'ex-amministratore delegato del Lingotto, per poi risalire ieri, grazie anche alla tregua sui dazi tra Europa e Usa, che ha favorito l'intero settore automobilistico.