Comitato Tav Francia, siamo desolati

(ANSA) - PARIGI, 27 LUG - "Siamo sinceramente desolati che un progetto di questa portata, al servizio dell'ecologia e dell'economia dei territori, si cancelli per delle considerazioni puramente politiche": lo ha detto all'ANSA Stephane Guggino, delegato generale del comitato della Transalpine, che promuove la linea ad alta velocità Lione-Torino, commentando l'attuale dibattito in Italia sulla Tav. "Una cosa è certa: abbandonare il progetto costerà all'Italia tanti, tanti soldi" che dovrà rimborsare "senza nulla in cambio".

"Osservo che in seno alla coalizione di governo non sono per niente d'accordo", aggiunge. E però a un certo punto, se davvero verrà presa, la decisione di bloccare la Tav "dovrà passare da un voto del parlamento: qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità".