Toninelli, vogliamo migliorare la Tav

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Tav è un'opera "che abbiamo ereditato; quando è nata, se ci fosse stato il M5s al governo, non sarebbe mai stata concepita in questa maniera, così impattante, così costosa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a Radio1 condannando "fermamente le proteste incivili soprattutto perché limitano l'espressione delle proteste civili". Il nostro obiettivo, ha precisato il ministro, "sarà quello di migliorarla, così come scritto nel contratto di governo. Non vogliamo fare nessun tipo di danno economico all'Italia ma vogliamo migliorare un'opera che è nata molto male".

"Io comunque rimango No Tav, non Meglio Tav", è il post pubblicato sui social da Francesca Frediani, consigliere regionale M5S in Piemonte, della Valle di Susa. Il riferimento è alle dichiarazioni del ministro Danilo Toninelli sul Tav.