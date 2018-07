Nozze fittizie e prostituzione,arrestato

(ANSA) - NOVARA, 22 LUG - Matrimoni fittizi di giovani donne provenienti da Santo Domingo da destinare, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, alla prostituzione: questo l'argomento di un'indagine della polizia che, a Novara, ha portato all'arresto di un autotrasportatore di 64 anni, residente in città, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e e falso materiale.

Il provvedimento arriva al culmine di accertamenti - dal nome in codice 'Nozze d'Euro' - svolti dalla squadra mobile diretta da Valeria Dulbecco. L'autotrasportatore, dietro compenso, combinava i matrimoni con degli italiani celibi che, essendo in precarie condizioni economiche, si prestavano a recitare il ruolo di marito. Finora i denunciati a piede libero sono cinque.

Il novarese è stato arrestato su ordine di custodia cautelare.