Basket, Fiat Torino ingaggia Morris

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - L'ultimo giocatore americano ad entrare nel roster della Fiat Torino per la stagione 2018/2019 è l'ala piccola Jaylen Morris, 23 anni, con un contratto annuale con Nba escape.

Originario di Amherst nello stato di New York, di 196 cm per 84 kg, Morris è descritto dalla società torinese come "un 3 molto atletico, capace di attaccare il ferro in penetrazione e molto reattivo nella metà campo difensiva".

La sua carriera da professionista è cominciata la scorsa stagione in G-League con gli Erie BayHawks dove si è notare dalla franchigia affiliata in Nba, gli Atlanta Hawks, con cui ha firmato un "10-days contract" il 28 febbraio. Alla scadenza è stato confermato dalla squadra Nba dove, nonostante un infortunio alla caviglia, ha terminato regolarmente la stagione.