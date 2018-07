Salone gusto, laboratori sul 'buon bere'

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Vini, bollicine, birre, rum e, come ormai di consueto, cocktail. Gli appassionati della cultura del buon bere, consapevole e sano, non hanno che l'imbarazzo della scelta alla 12esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, a Torino dal 20 al 24 settembre. Sono 50 i Laboratori del Gusto in cui sommelier e produttori, importatori e bartender vestono i panni di 'Ciceroni' per un giro del mondo in un bicchiere.

Si parte dal libanese Château Musar, vino che racchiude cinquant'anni di storia della viticoltura mediorientale, per tornare alle colline di casa nostra con un omaggio a Domenico Clerico, a un anno dalla sua scomparsa, in cui si degusta, tra gli altri, il Barolo Classico 2014. Dal nuovo Presidio Slow Food del Clairin, il rum agricolo di Haiti, alle nuove frontiere della miscelazione con i Maestri del Cocktail e le loro proposte regionali. E infine, i laboratori che garantiscono l'accesso a un universo parallelo, quello delle slow beer. Per partecipare occorre prenotarsi al sito www.slowfood.it.