Regione Piemonte, migliorano i conti

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "La situazione finanziaria della Regione Piemonte al termine dell'anno 2017 è in miglioramento rispetto a quella degli esercizi precedenti". Lo afferma la Corte dei Conti, nel Giudizio di Parificazione del rendiconto generale 2017, approvato oggi.

"Il disavanzo complessivo - rimarca il Giudizio di Parifica - è passato da 7.562.571.136,50 euro dell'esercizio 2016 a 6.930.540.919,68 euro risultanti dal rendiconto 2017".

Per il vicepresidente e assessore al Bilancio Aldo Reschigna, è questo "un dato positivo, pur nelle oggettive difficoltà, perché siamo in anticipo sul piano di risanamento dei conti che prevedeva per lo scorso anno di arrivare a circa 7 miliardi e 100 milioni di disavanzo, il tutto partendo dagli 8 miliardi e 250 milioni trovati all'inizio del mandato nel 2014".

L'obiettivo della Regione, ha sostenuto all'udienza di parifica il presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino - è quello di "far tornare i conti continuando a essere utili alla comunità piemontese".