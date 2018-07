Presta casa a amica prostituta, denuncia

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Ha messo la sua abitazione, in via Ormea a Torino, a disposizione di una amica prostituta per i suoi incontri di lavoro. Una prostituta albanese di 33 anni è stata denunciata dalla polizia. La donna, accusata di esercizio della casa di prostituzione, è stata intercettata dagli agenti del commissariato Barriera Nizza.