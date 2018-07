Blitz carabinieri al Valentino, arresti nove pusher a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Blitz antidroga dei carabinieri, oggi al Valentino, storico parco nel centro di Torino.

L'operazione, che ha impegnato una quarantina di militari, è scattata nel pomeriggio, intorno alle 15. Ma già dal mattino pattuglie in borghese, insieme a uomini in divisa e alle unità cinofile, hanno presidiato l'area per scoprire i nascondigli dei pusher. I militanti hanno arrestato nove persone per droga e sequestrato 700 grammi di hashish. Per cinque persone è scattata una denuncia e 15 tossicodipendenti sono stati segnalati alla Prefettura.

"Non ci sono zone franche - spiega il capitano della compagnia San Carlo, Luigi Filippo Visone - Quotidianamente vengono organizzati questi servizi, non solo per contrastare lo spaccio, ma anche i reati contro il patrimonio".

I carabinieri, durante i controlli settimanali sempre al parco del Valentino, avevano già arrestato nove pusher. (ANSA).