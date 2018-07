'Cent'anni in divisa', polizia lo premia

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Ha sempre indossato la divisa, prima nei Balcani, durante la Seconda Guerra Mondiale, poi a Torino, all'autocentro della polizia di Stato. Nel giorno del suo centesimo compleanno, il questore di Torino Francesco Messina ha voluto celebrare, con un biglietto di auguri, l'importante traguardo raggiunto da Angelo Longo.

Poliziotto dal 1939 al 1981, l'uomo è stato anche internato in un campo di concentramento in Albania, da dove, al termine della Seconda Guerra Mondiale, è tornato a piedi in Sicilia. Per oltre 40 anni ha prestato servizio a Torino; all'autocentro della Polizia di Stato, proprio lui che non ha mai preso la patente, ha gestito le pratiche di oltre 6mila auto. Oggi abita con la moglie 94enne e con la figlia e ricorda ancora quando, durante la guerra, una donna gli predisse: "vivrai più di cento anni". Cento anni in divisa.