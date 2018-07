Allerta gialla, rischio nubifragi

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Allerta gialla, nel pomeriggio, in tutto il Piemonte centromeridionale per l'arrivo di una perturbazione dal sud della Francia. Temporali di forte intensità sono previsti su tutte le pianure, sulle zone collinari dal Torinese all'Alessandrino e nella valli Tanaro, Belbo, Bormida, Scrivia.

In tutte queste aree del Piemonte - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - sono possibili locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e frane.