Al via nuovo piano strategico Csi

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Il nuovo Csi è pronto a partire: l'assemblea dei soci ha approvato il piano strategico 2019-2021, che prevede l'ingresso di 50 giovani e un aumento del fatturato, che dovrebbe passare dagli attuali 120 milioni a 138, grazie al lavoro per le aziende sanitarie regionali e al previsto incremento delle commesse esterne. Lo annuncia alla fine dell'assemblea il presidente Claudio Artusi, con le assessore alle Attività produttive di Regione Piemonte e Comune di Torino, Giuseppina De Santis e Paola Pisano.

Le assunzioni avverranno a fronte di 80 uscite, su 1.070 dipendenti totali, e saranno fatte con contratti di apprendistato finanziati dalla Regione. Per realizzare il cambiamento, che d'ora in poi vedrà il Csi non più fornitore ma partner degli enti pubblici che compongono il Consorzio, sarà varato un programma straordinario di formazione, aumentando del 50% le giornate a ciò dedicate. Affidamenti e commesse inoltre avranno una durata più lunga, arrivando a 5/7 anni.