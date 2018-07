Ostacola arresto pusher, preso 18enne

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - E' stato riconosciuto come una delle persone che avevano ostacolato l'arresto di un pusher, da parte della polizia, in piazza Montanaro, ed ha cercato di fuggire ma è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante.

E' un diciottenne senegalese, arrestato dopo avere opposto resistenza ai poliziotti che gli sequestravano 1.300 euro in contanti e due telefoni cellulari. E' stato segnalato all'autorità giudiziaria in concorso in favoreggiamento personale.

Arrestato da una Squadra Volante anche un altro senegalese, che per 4 volte in 5 mesi aveva falsamente dichiarato do essere minorenne per sottrarsi ai provvedimenti di polizia. A suo carico sono risultati tre ordini del Questore di abbandonare il territorio nazionale, ai quali il giovane non ha mai ottemperato.