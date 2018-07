Piazza S.Carlo, scaduti termini arresto

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Sono scaduti i termini di custodia cautelare per i quattro giovani marocchini arrestati con l'accusa di essere gli autori del caos scoppiato in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Lo ha stabilito il gip Stefano vitelli con un'ordinanza in cui ha decretato la perdita parziale di efficacia della misura cautelare. I quattro comunque restano detenuti per le rapine e gli altri reati.

Il gip ha calcolato i termini di custodia cautelare relativi all'accusa di "morte e lesioni per conseguenza di altro reato" e ha stabilito che per due degli indagati scattano il 13 luglio e per gli altri due il 22 luglio. Si tratta comunque, come sottolinea lo stesso giudice, di una "perdita di efficacia soltanto "parziale" dell'ordine di custodia.