Torino, ipotesi stop Euro 4 nel 2020

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Euro 4 diesel bloccati in inverno dal 2020, stop tutto l'anno per i veicoli a benzina e diesel fino a Euro 2. Sono alcune delle misure inserite nella proposta dei provvedimenti antismog allo studio del Tavolo metropolitano di Torino della qualità dell'aria, illustrata oggi dal vicesindaco della Città Metropolitana Marco Marocco.

Già nella prossima stagione invernale dovrebbe scattare il blocco stabile dei diesel Euro 3. La priorità - è stato sottolineato - resta lo svecchiamento del parco veicoli circolanti e i blocchi 'emergenziali' anticipano provvedimenti che potrebbero poi diventare stabili. Spunta l'ipotesi di contributi per la conversione dei veicoli commerciali grazie alla miscelazione dei carburanti in uso con Gpl. Un'ipotesi che è stata considerata dopo la richiesta di alcuni Comuni di flessibilità per i veicoli commerciali di piccole e medie dimensioni. Allo studio anche deroghe per raggiungere le stazioni ferroviarie.