Strootman, Ronaldo? non può vincere solo

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Un giocatore può fare la differenza ma non per tutto il campionato, è molto più importante la squadra". Così Kevin Strootman a chi gli chiede quanto peserà sul campionato l'acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo. "Certo, lui è abbastanza bravo…" scherza l'olandese della Roma, ricordando che in questa stagione non ha conquistato la Liga col Real Madrid ma "ha vinto la Champions". Per Strootman lo sbarco in Serie A del portoghese non vuol dire che i giochi per il titolo siano già chiusi. "Quando si riparte è sempre così, c'è un favorito, e i giornalisti danno giudizi su chi è migliorato e chi no, ma ciò che conta è lo spirito di squadra -dice. Di sicuro, Ronaldo alla Juve è qualcosa di buono per il campionato, ma ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto. Qui alla Roma però non dobbiamo parlare tanto perché ogni anno diciamo che può essere quello buono.

L'obiettivo è iniziare bene, farci trovare pronti, poi vedremo sul campo se possiamo lottare per qualcosa d'importante".