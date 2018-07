Musei, a Torino -7,8% nei primi 4 mesi

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Nei primi quattro mesi del 2018 i musei del sistema metropolitano torinese registrano - secondo i dati dell'Osservatorio Culturale del Piemonte - un calo complessivo delle affluenze pari al 7,8%. Rallentano in particolare Borgo e Rocca Medievale, Venaria Reale, Museo del Cinema e Museo Egizio, mentre sono in leggera ripresa Gam, Palazzo Madama, Mao e Villa della Regina. Una flessione dovuta "al calendario delle festività e dei ponti di primavera, poco favorevoli a trasferte e visite turistiche".

Nel 2017 - secondo l'Osservatorio - gli ingressi ai musei sono cresciuti e sono in lieve aumento le risorse economiche per la cultura, mentre è negativo l'andamento del cinema con -12% di biglietti venduti. Aumentano gli 'under 14' iscritti alle biblioteche civiche.

Gli ingressi ai 184 musei piemontesi esaminati l'anno scorso sono stati 6,64 milioni, con un incremento dell'11% rispetto al 2016. L'80% riguarda Torino e quasi 4 su 10 sono riconducibili a Venaria, Egizio e Museo del Cinema.