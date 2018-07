'Corri con il Mauriziano', 5 mila euro

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Circa 5mila euro sono stati raccolti grazie alla prima edizione della corsa podistica non competitiva 'Corri con il Mauriziano - Sport e Salute insieme - 1° Trofeo Annamaria Aimone' organizzata, in memoria di una dipendente, dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

Il ricavato è stato consegnato ieri sera dal direttore generale Maurizio Dall'Acqua al dottor Stefano Cirillo e alla dottoressa Teresa Gallo. I fondi verranno utilizzati per acquistare arredi e attrezzature per l'attivazione funzionale dell'area di attesa dei pazienti della tac nel reparto di radiologia al Mauriziano. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'ex direttore generale e ora direttore generale della Città della Salute Silvio Falco e la famiglia Aimone.