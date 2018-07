A enti pubblici 167 immobili della mafia

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - In Piemonte sono 167 gli immobili confiscati alla mafia che sono stati assegnati agli enti pubblici. Lo ha comunicato oggi l'assessora Monica Cerutti alla Commissione Legalità del Consiglio regionale, presieduta da Giorgio Bertola. La maggior parte degli immobili si trova in provincia di Torino: 123 in tutto, 99 dei quali assegnati ai Comuni, 21 allo Stato e 3 rivenduti per soddisfare i creditori.

Nove sono invece in provincia di Asti, 9 nel Vco, 9 a Vercelli, 7 a Cuneo, 6 a Novara, 3 ad Alessandria, 1 a Biella.

Sul fronte dei fondi per interventi volti al riuso in funzione sociale, si segnalano 75 mila euro a Volpiano per migliorare la caserma dei vigili del fuoco volontari, 34 mila a Novara per l'emergenza abitativa e la creazione di un punto informazione, 23 mila a Nichelino per la creazione della Casa dei Diritti gestita da associazioni volontarie, 14 mila a Moncalvo per l'emergenza abitativa.