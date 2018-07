Benetti vara a Viareggio un 42 metri

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Ha toccato l'acqua per la prima volta BY009, la nona unità di Benetti Crystal 140', superyacht di 42 metri realizzato nei cantieri Benetti di Viareggio.

Introdotto per la prima volta nel 2011, questo superyacht di 42 metri di lunghezza e 9 di larghezza è l'ammiraglia della categoria Classic. L'armatore si è dichiarato estremamente soddisfatto: "Il successo di questo progetto è una testimonianza della straordinaria qualità dei prodotti che il cantiere riesce a realizzare. Per me sarà un piacere navigare". Quattro ponti, la capacità di ospitare 12 persone in cinque cabine, una suite armatoriale. Molto originale la disposizione dell'area di poppa: il garage per tender, moto d'acqua e toys è spostato verso prua con un'apertura laterale sul fianco. Questa soluzione permette di dedicare tutta la poppa ad una beach area molto vasta, completamente libera da tutte le attrezzature. BY009 ha un'autonomia di oltre 4 mila miglia nautiche, a una velocità di crociera di 11 nodi.