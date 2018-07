Perde il lavoro e diventa rapinatore

Si è trasformato in rapinatore dopo avere perso il lavoro. E' quanto ha detto ai carabinieri un trentatreenne che, prima di essere arrestato, ha fatto a tempo a mettere a segno quattro colpi in poche settimane.

Marco Giovara, 33 anni, senza precedenti e fino a quel momento sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato preso quando è entrato, a volto scoperto, con un collare e una pistola giocattolo, nel supermercato Mercatò di Brandizzo (Torino).

Gli investigatori lo hanno individuato visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ora sospettano che abbia agito anche in tre altre occasioni, fra il 13 e il 27 giugno, a Settimo Torinese e Chivasso con modalità analoghe: faceva la fila, attendeva il suo turno e rapinava la cassiera. Ai militari ha raccontato che lavorava come cuoco in Olanda e che dopo avere perso l'impiego non riusciva più a pagare dei debiti.