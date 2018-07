Lettera forze economiche a premier Conte

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Le Olimpiadi 2026 sono "una grande occasione sia in termini economici sia di visibilità per l'area torinese: territorio che necessita di un forte impulso per un definitivo rilancio, dopo gli anni di pesante crisi". Lo scrivono le forze economiche torinese al premier Giuseppe Conte e al presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Tutte le principali forze economiche - spiegano - sostengono con determinazione la candidatura di Torino. Il dossier torinese offre la proposta più aderente alle indicazioni del Cio: un'Olimpiade green e all'insegna di una comprovata esperienza, in grado di valorizzare l'esistente, con significativi risparmi e un ridotto impatto ambientale. Torino può vantare gli ottimi collegamenti con i siti Olimpici e gli impianti già realizzati e solo da ripristinare, la straordinaria rete di appassionati volontari".

Al Governo e al Coni chiedono "una decisione responsabile che sappia tener conto degli aspetti logistici e sportivi, ma che dia anche un impulso mirato laddove maggiore è la necessità".