Iren inaugura molo Ceresole Reale

(ANSA) - TORINO, 8 LUG - Nuovo pontile per velisti, canottieri e canoisti nel suggestivo lago artificiale di Ceresole Reale. Realizzato da Iren, e affidato alla gestione della nascente Società Nautica Gran Paradiso, il molo sarà utilizzabile dalla seconda domenica di luglio e per tutta l'estate.

A inaugurare la struttura, oggi, il sindaco di Ceresole Andrea Basolo, il presidente del Gruppo Iren Paolo Peveraro, il presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso Italo Cerise e l'amministratore delegato di Iren Energia, Giuseppe Bergesio.

Il molo flottante, costruito e brevettato dalla ditta canadese Candock, è lungo 35 metri (di cui 30 di sola passerella) con una piattaforma frontale di 7 metri di larghezza, ed è costituito da un sistema modulare in polietilene ad alta densità di resina, interamente ecologico e riciclabile.

Previsto anche il posizionamento di boe di segnalazione per l'uscita e il rientro delle imbarcazioni, nonché un impianto di illuminazione e l'ampliamento della struttura per ricoverare le imbarcazioni.