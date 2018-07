Estate sicura in auto,consigli per bimbi

(ANSA) - TORINO, 6 LUG - Guidare in sicurezza è l'obiettivo di chi si mette al volante. Se poi a bordo ci sono dei bambini, la protezione diventa un'esigenza di prioritaria importanza.

Soprattutto d'estate, quando si affrontano lunghi tragitti. Ecco perché Nuna, azienda olandese che produce seggiolini, passeggini e accessori per bambini, ha pensato di fornire con i suoi prodotti, distribuiti in 71 Paesi del mondo, alcuni consigli per una estate sicura.

Al primo posto tra le regole per proteggere i bambini in auto c'è quella di usare solo seggiolini omologati e di montarli sempre sul sedile posteriore, sincerandosi che sia ben saldo provando a muoverlo. Fino a nove chili, deve essere in senso contrario al senso di marcia. Nuna, che con il seggiolino Aace garantisce la massima protezione dagli urti laterali, ricorda anche di leggere sempre le istruzioni di uso dei dispositivi per il loro corretto posizionamento e per agganciare in modo giusto il bambino. Per una estate in auto sicura.