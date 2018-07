Candiolo, raccolta fondi supera i 22mln

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Continua la crescita della Fondazione Piemontese per la Ricerca Sul Cancro, che ha superato i 100 mila sostenitori. Sono state oltre 265mila invece le offerte ricevute attraverso il 5x1000, che la pongono al quarto posto in Italia dopo Atrc Milano, Emergency e Medici senza Frontiere. La raccolta supera i 22 milioni di euro. E' quanto emerge dal Bilancio di Missione, presentato dalla presidente Allegra Agnelli.

Le prestazioni ambulatoriali sono state 1 milione e 225 mila, a conferma della fiducia dei piemontesi "in questa loro casa".

Le citazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche sono state 5.600. Altro record dell'Ircc, sottolinea il direttore Gianmarco Sala, è il fatto che per ogni euro raccolto 91 centesimi sono destinati a cura e ricerca contro la media nazionale di 70-80 centesimi. Il direttore della Divisione di Oncologia Medica, Massimo Aglietta, annuncia due ricerche, una sull'uso combinato e rivoluzionario di due farmaci di nuova generazione nella cura dei tumori a ovaie e dei sarcomi.