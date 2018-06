Abbonamento fai da te a Colosseo Torino

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Con la prossima stagione il Teatro Colosseo di Torino, pioniere negli anni '70-'80 nel mettere insieme i musical americani con la prosa, gli spettacoli comici con la danza, inaugura un nuovo abbonamento 'fai da te', 'Dynamic Pricing' in cui lo spettatore sceglie spettacoli e prezzo. "Vorremmo aiutare il pubblico a farsi il proprio cartellone - dice la direttrice Claudia Spoto - perché il teatro è meraviglioso e può cambiare la vita, a tutte le età".

Il cartellone, ricco ad oggi di 36 spettacoli, ma in corso d'opera (ad esempio dopo il festival di Sanremo arrivano i cantanti) offre di tutto, per tutti i gusti. Tra gli appuntamenti più attesi 'Donka-Una lettera a Cechov' del geniale regista svizzero Daniele Finzi Pasca e 'Spoglia-toy', inedito spettacolo sul calcio in cui gli spettatori 'entrano' (120 per volta) nei camerini mentre i calciatori si allenano, fanno la doccia, litigano... "Credo in un teatro della verità' dice Spoto. Ritornano Brachetti, Beppe Grillo, Bergonzoni, Mario Biondi e i musical.