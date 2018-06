Moda di strada torna in scena a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Torna a Torino, per il secondo anno, Maze Streetwear and Streetculture Festival, vero trionfo della moda più giovanile, tra arte e articoli fashion da indossare come marchio esistenziale, come simbolo tribale di appartenenza.

Presentato oggi dall'organizzatrice Jennifer Caodalio, il festival si tiene dal 29 giugno al primo luglio in piazza Valdo Fusi e nei locali della ex Borsa Valori, messe a disposizione di Città e Camera di Commercio che guardano alla nuova kermesse con particolare attenzione.

In programma incontri, mostre, danze di strada e sfilate di streetfashion, con la partecipazione dei marchi che più puntano su questo nuovo filone culturale e di moda, come Fila, Kappa, New Balance, Fred Perry. "Anche Louis Vitton e Balanciaga stanno cambiando il loro modo di fare moda e producono sneaker, cappellini e short - spiega Caodalio - è in atto una rivoluzione di pensiero e di modi di stare insieme, figlia dei social, della crisi e della globalizzazione".