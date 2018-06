In Italia camion cinesi Via della Seta

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Sono arrivati in via Achille Grandi a Moncalieri, sede di Italdesign, dopo un viaggio lungo sessanta giorni e oltre 20.000 km, i due camion Faw Jiefang J7 che hanno ripercorso la Via della Seta a ritroso. Partiti lo scorso 5 maggio, i camion hanno attraversato Cina, Kazakistan, Russia, Finlandia, Svezia, Germania e Svizzera per terminare il proprio viaggio a Moncalieri, ritornando idealmente 'a casa'. Proprio da Moncalieri infatti, nel 2012, ha preso il via il progetto J7, quando la casa cinese Faw Jiefang ha contattato il centro stile di Italdesign affinché disegnasse le linee del nuovo mezzo pesante.

"È sempre una grande emozione vedere concretizzate le proprie idee, che nel frattempo si sono trasformate in un oggetto vero e funzionante", commenta Filippo Perini, Head of Design di Italdesign.