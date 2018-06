Rom, italiani e congolesi con Nosiglia

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Festa del patrono a pranzo in Arcivescovado a Torino per tre famiglie di diverse etnie e religioni. L'iniziativa parte dall'arcivescovo Cesare Nosiglia, che oggi ricorda anche i 50 anni di ordinazione cattedrale.

L'invito è per una famiglia rom proveniente dai campi della città, composta da 6 persone tra cui 4 minori e seguita dalla associazione Aizo; una famiglia italiana (5 persone tra cui 3 minori) che dopo essere stata sfrattata è stata inserita nel progetto 'Sister', che la Caritas diocesana ha realizzato utilizzando i fondi che papa Francesco ha voluto lasciare per i bisognosi di Torino dopo la sua visita del 21-22 giugno 2015; una famiglia congolese (8 persone tra cui 6 minori) aiutata e seguita da Migrantes.