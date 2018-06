Marocchino ferito ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 GIU - Un uomo è stato ferito a colpi di pistola la notte scorsa ad Alessandria. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un marocchino di circa trent'anni. La squadra mobile della questura cittadina sta svolgendo le indagini.

Il ferimento sarebbe avvenuto nel quartiere Cristo in via Basso, dove l'uomo è stato notato da un automobilista di passaggio, caricato sulla vettura e portato al pronto soccorso dell'ospedale.

Il marocchino, colpito alla schiena, è stato operato. Non risulta in pericolo di vita. Quanto al movente, non ci sono ipotesi privilegiate rispetto ad altre.