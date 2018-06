World music, esce 'Kala' di Denitto

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Celebra il melting pop culturale ovvero la vera world music, raccogliendo suoni e pensieri da tanti paesi, dall'India, al Senegal, dal Nepal alla Cina, passando per l'improvvisazione jazz afro-americano, 'Kala', il nuovo disco del sassofonista torinese Gianni Denitto in uscita il 25 giugno per Elastica Records.

Il lavoro esce dopo due anni di un intenso tour che ha toccato i quattro angoli di mondo. Sei brani, con nove ospiti eccezionali che hanno trasformato il concetto di World Music in una esperienza reale, un tessuto di musica, tradizione e storie personali, racchiuse in un raffinato diario di bordo musicale. Al suo terzo album, Gianni Denitto è nato con la musica classica, fiorito con il jazz e maturato nella sintesi tra suono acustico ed elettronico. L'album 'Brain on a sofa' (2015) lo ha portato in paesi africani e orientali, dai quali ha tratto ispirazione e materiale per il nuovo lavoro Kala, vero inno alla musica senza barriere, denso di sonorità lontane, profonde e pur vicinissime.