Onlus porta migranti in tour,protesta Fn

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Blitz di Forza Nuova contro la tappa torinese di Pulmino Verde, la onlus torinese che segue i migranti e si occupa di attività di volontariato all'interno dei centri di accoglienza. Alcuni militanti del partito di estrema destra hanno affisso in piazza Castello striscioni con le scritta: "La pacchia è finita: tornate a casa vostra" e "Ospiti sgraditi".

Il blitz è stato organizzato contro l'iniziativa "Scusate il disturbo", dedicata agli ospiti del centro di accoglienza di Alpignano (Torino), invitati oggi a Torino per una visita nei luoghi storici della città. La onlus 'Pulmino Verde' e alcuni studenti del liceo 'Spinelli' hanno portato i migranti a visitare il Museo del Risorgimento, in particolar modo il Parlamento subalpino, e altri luoghi del centro storico di accompagnarli in periferia per la proiezione di un documentario e la presentazione di una mostra portata al Parlamento Europeo.