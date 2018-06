'L'uomo sottile', anteprima ad Asti

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - 'L'uomo sottile' di Sergio Pierattini, monologo interpreto e diretto da Massimo Reale, sarà in anteprima nazionale il 27 giugno ad Asti nell'ambito della 40/a edizione del festival Asti Teatro. La storia narra di un fantino che dopo aver corso il Palio di Siena si ritrova prigioniero in una cantina, accusato di aver tradito ì propri colori favorendo la vittoria della Contrada avversaria.

"Il testo - spiega Reale - offre l'opportunità di riflettere sulla nostra infinita capacità di mentire, soprattutto per sfuggire alle nostre responsabilità. Le acrobazie narrative del protagonista, che cambia di continuo versione su quanto accaduto durante la corsa, ci fanno pensare che non esista una versione oggettiva dell'accaduto ma solo versioni manipolate, da usare secondo la necessità del momento".

Reale, attore teatrale e televisivo, ha preso parte a molte fiction.