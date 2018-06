Eracle Odiatore racconta l'odio moderno

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Con la prima nazionale, domani alla Chiesa del Gesù, di 'Eracle Odiatore', tratto da Euripide, di Fabrizio Sinisi, con Michele Maccagno, regia Gianpiero Borgia, entra nel vivo la 40/a edizione di Asti Teatro, dedicata, quest'anno a ripercorrere la sua stessa storia unendo titoli storici a nuove opere di drammaturgia contemporanea.

Eracle mette in scena l'odio che sembra pervadere un'Europa oggi attraversata da conflitti interni e sommosse, inferocita dalla crisi e dalla povertà, scossa dal terrorismo e abbandonata dalla politica. Un odio, secondo Sinisi, di cui non si riesce ad individuare responsabili e colpevoli, amplificato e reso anonimo dal web, oggi vero luogo di aggregazione.

Sempre domani vanno in scena anche 'Nerds' di Bruno Fornasari, storia di una famiglia, e 'Novecento' di Baricco, sulla base dello spettacolo di Gabriele Vacis. Asti Teatro prosegue fino all'1 luglio con 21 spettacoli in diversi luoghi tra cui 3 chiese sconsacrate: oltre alla Chiesa del Gesù, Spazio Kor e Diavolo Rosso.