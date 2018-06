Chiamparino, buona ripresa ma debolezze

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "C'è una buona ripresa con dati positivi sull'occupazione ma permangono fattori di debolezza strutturale sui quali bisogna investire, a cominciare da una demografia negativa: siamo una Regione troppo vecchia, con un tasso di educazione troppo basso e soprattutto con una carenza di servizi innovativi nei vari campi, dalla logistica alle imprese, che rendono più debole il sistema economico piemontese". Così il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, intervenuto alla presentazione della relazione annuale dell'Ires sull'andamento dell'economia piemontese.

"Con un lavoro di insieme - ha rimarcato Chiamparino - si deve agire su questi fattori per recuperare. Non può essere un obiettivo di breve periodo però ogni anno si deve mettere un mattoncino per migliorare".