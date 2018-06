Alessandria, scoperti 226 evasori totali

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 GIU - Nel 2017 e nei primi mesi del 2018 la Guardia di Finanza di Alessandria ha effettuato 969 interventi nei confronti di imprese e privati nell'ambito della lotte all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali effettuati 969 interventi nei confronti di imprese e privati. Scoperti 226 'evasori totali'; denunciate 111 persone per non aver presentato la dichiarazione o averla presentata falsa, emesso o utilizzato fatture false, occultato o distrutto la contabilità. Proposto il sequestro di beni e valori per più di 29 milioni. Individuati 77 lavoratori 'in nero' e 92 irregolari. Scoperte frodi al Servizio Sanitario Nazionale per oltre 2,4 milioni.