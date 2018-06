Visto gipeto con oltre 2m apertura alare

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 21 GIU - Avvistato all'alpe Veglia un gipeto con un'apertura alare di oltre due metri, in una conca alpina a 1800 metri in valle Divedro, una laterale dell'Ossola. Lo ha visto la guida ambientale Mauro Conti durante un'escursione guidata. Radames Bionda, tecnico faunistico dell'ente Parchi dell'Ossola, ne ha certificato l'autenticità.

"Da molti anni - spiega - il gipeto è oggetto di un ambizioso progetto di reintroduzione che mira a ricostituire una popolazione vitale sulla catena alpina, da dove è stato sterminato all'inizio del '900. Il progetto ha avuto un grande successo ed ha già permesso di creare una popolazione che attualmente si riproduce in modo autonomo. Nel 2015 sulle Alpi si contavano infatti 32-33 coppie di gipeti, che hanno portato all'involo 20 giovani. Nell'ambito di questo progetto ancora oggi alcuni giovani gipeti nati in cattività vengono ogni anno liberati sulle Alpi".