Truffe ad anziani, 5 arresti da Polizia

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Giro di vite della Questura di Torino contro il fenomeno delle truffe e dei furti agli anziani.

Cinque arresti, cinque denunce e l'identificazione di 558 persone sono i primi risultati del progetto 'Medusa', un complesso di interventi affidato a una task force specializzata che, da alcuni mesi, affianca la raccolta dei dati alle attività investigative e alle azioni di prevenzione. Numerosi controlli sono stati svolti in quattro campi nomadi a Torino, Pinerolo e Frossasco perché gli esiti delle elaborazioni analitiche hanno portato alla conclusione che la maggior parte degli autori siano sinti piemontesi.

Due degli arrestati sono Alessandro Vailatti, portato in carcere, il figlio Luciano, messo ai domiciliari, che in quattro occasioni si sarebbero spacciati per tecnici del gas per intrufolarsi negli appartamenti dei pensionati ( sono accusati di due furti e due tentati furti). Entrambi sono sinti e abitano in una villetta a Nichelino.