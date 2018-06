Teatro Carignano Torino apre d'estate

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Per la prima volta nella sua vita plurisecolare, il Teatro Carignano, gioiello barocco le cui origini risalgono alla fine del '600, apre al pubblico d'estate.

Con un progetto messo a punto dal Teatro Stabile "innovativo, giovanile e pensato per allargare il pubblico, vero obiettivo oggi della cultura teatrale", dice il direttore Filippo Fonsatti.

Per l'occasione l'intero palco è stato trasformato in un prato all'inglese per ospitare, dal 26 giugno al 22 luglio, due opere molto amate di Shakespeare, 'Sogno di una notte di mezza estate' e 'Romeo e Giulietta', il primo con la regia di Elena Serra, il secondo di Marco Lorenzi, interpretata da una compagnia di giovani talenti. Stiamo andando contro la tradizione - spiega il presidente Lamberto Vallarino Gancia - che vuole i teatri chiusi in estate, ma il mondo sta cambiando.

Inoltre gli spettacoli programmati sono innovativi, profondi come lo è Shakespeare, ma anche leggeri, passionali e brillanti come chiede il pubblico, soprattutto quello più giovane".