Nessuna offerta, la Comital è fallita

(ANSA) - IVREA (TORINO), 19 GIU - Nessuna offerta d'acquisto per la Comital di Volpiano, che oggi è stata dichiarata fallita dal tribunale di Ivrea. Lo rende noto la Fiom-Cgil.

La Comital occupa circa 110 dipendenti e lavora nel settore dell'alluminio. I giudici hanno rigettato - spiega la Fiom - l'ipotesi dalla continuità produttiva, che avrebbe mantenuto in attività l'azienda, seppur in modo parziale.

"Questa decisione - affermano Federico Bellono, segretario provinciale e Julia Vermena, responsabile della Comital della Fiom - è inaccettabile perché non tiene conto né delle pur residue prospettive industriali né della drammatica situazione dei lavoratori, fin qui tutelati da una cassa integrazione che dovrebbe proseguire fino a novembre".

"Insieme ai lavoratori, - proseguono Bellono e Vermena - che proprio un anno fa erano stati a lungo davanti ai cancelli dell'azienda per scongiurarne la chiusura, decideremo nelle prossime ore tutte le iniziative affinché il Tribunale riconsideri la sua decisione".