Negozi torinesi verso digitalizzazione

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Parte a Torino, nei primi 34 negozi il progetto Tech@home-Negozi Digitali 4.0 promosso da Ascom e Camera di Commercio per portare l'alta tecnologia nei negozi medio piccoli. "Si tratta di nuovi strumenti innovativi già messi in campo da grandi catene straniere, capaci di gestire i dati vendita e analizzare, tra l'altro, i flussi di clientela tramite speciali video con sensori", spiega Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino.

Il progetto é realizzato con il supporto di Pid-Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Torino.

"Un progetto complesso in linea con il nostro percorso di accompagnamento delle aziende verso la digitalizzazione", ha aggiunto Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio. "Una trasformazione imprescindibile - ha aggiunto l'assessore al Commercio Alberto Sacco - che ha come scopo salvaguardare e sviluppare in modo particolare i negozi di medio calibro, quelli che molti di noi preferiscono, ma che devono attrezzarsi per guardare al futuro".